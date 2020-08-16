Белорусская армия с 17 по 20 августа проведёт тактические учения с батареями реактивных дивизионов вблизи БелАЭС и на полигонах в Гродненской области.

«С 17 по 20 августа… на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны «Гожский» и «Неман». Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам», — говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

Отмечается, что подразделения зенитных ракетных полков выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны государственной границы страны.

Кроме этого, состав 103-й воздушно-десантной бригады выдвинется на полигон «Гожский».

Отметим, что БелАЭС находится вблизи границы с Литвой.