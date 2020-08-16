В Минске проходит митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Также ожидается демонстрация несогласных с организацией и итогами президентских выборов, пишет RT.
В Минске проходит митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Также ожидается демонстрация несогласных с организацией и итогами президентских выборов, пишет RT.
Дата: 2020/08/16 13:41
Раздел: Бывший СССР
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