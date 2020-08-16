Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что украинский экс-президент Петр Порошенко готовит государственный переворот. Его слова передает NewsOne.

«Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом», — сказал Кива.

По словам депутата, Порошенко планирует захватить «несколько административных зданий, возможно, даже Офис президента», и потребовать проведения досрочных президентских и парламентских выборов. Кива указал, что при помощи переворота Порошенко «хочет остаться безнаказанным» и «сохранить награбленные средства и активы».

«Уже в конце месяца мы можем столкнуться с ситуацией, которая окончательно уничтожит нашу страну как независимое государство», — заявил Кива.

На какой информации основывается утверждение о подготовке госпереворота, депутат не уточнил.

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