Провластная общественная организация «Белая Русь» намерена 16 августа провести в Минске «митинг солидарности» в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

«В воскресенье в 12.00 (13:00 по Баку) на столичной площади Независимости, у Дома правительства, пройдет митинг солидарности. Сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс», — говорится в заявлении «Белой Руси».

На митинге, как утверждается, соберутся «все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря». «В общем, с нами — вся конструктивная Беларусь», — заявили в организации.

Minval.az