Возвращение на родину задержанных в Беларуси перед выборами граждан России было совершено в полном соответствии не только с международными нормами, но и нормами национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь. Об этом заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев, передаёт ТАСС.

– Профессиональное взаимодействие органов прокуратуры наших стран помогло успешному обеспечению этой юридической процедуры, – приводит его слова агентство.

Мезенцев подчеркнул, что главное в этой истории то, что россияне вернулись к себе на родину.

Minval.az