В связи с очередным антирекордом по числу выявленных больных коронавирусом за сутки президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления информирования населения относительно противодействия распространению COVID-19, отметил, что Украина на грани второй волны коронавируса.

«Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавирусу. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдение правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещение массовых мероприятий», — цитирует «Интерфакс» президента.

Так, глава государства отметил, что 13 августа на Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1 732 граждан, и такие цифры и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 87 872 человек, выздоровевших — 46 797, умерли с начала пандемии 2 011 человек. Сейчас на Украине COVID-19 болеют 39 064 человека, что на 1132 больше, чем днем ранее.

Minval.az