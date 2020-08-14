Страны-члены Договора о коллективной безопасности (входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) с 17 по 20 августа проведут специальные учения.

Как рассказал «Российской газете» пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович, учения предназначены для того, чтобы «военные могли отработать вопросы материально-технического обеспечения во время совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Кавказском регионе».

Учения пройдут в Астраханской области на полигоне «Капустин Яр» под руководством заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова.

Подразделения вооруженных сил Армении 12 июля на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Бои в Товузском направлении границы продолжались несколько дней.

С 12 июля азербайджанская армия потеряла 12 офицеров и солдат. Также погиб один мирный житель в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении.

По оценкам азербайджанской стороны с 12 июля в результате действий ВС Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных, техника, командный пункт противника.

С 29 июля в Азербайджане проходят широкомасштабные тактические и летно-тактические учения. В совместных с Турцией учениях задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран.

Minval.az