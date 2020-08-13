В Минске около 7 тыс. демонстрантов собрались возле метро Пытыцкого — на месте гибели протестующего 10 августа. Об этом сообщает издание «Наша Нива» в Telegram.

Несколько тысяч человек собрались на площади Пушкина, недалеко от места гибели протестующего, и мирно стоят вдоль проезжей части, вручая водителям проезжающих мимо автомобилей цветы, сообщает ТАСС.

В агентстве добавили, что пока движение транспорта на улице не ограничили. Также в этой части города пока нет милиции, ОМОНа и других спецподразделений.

Вечером 10 августа МВД Беларуси сообщило, что во время массовых протестов погиб митингующий. Во время столкновения со спецназом он пытался бросить в них неустановленное взрывное устройство», однако оно взорвалось у него в руках.

На следующий день жители Минска стали приносить цветы на место гибели протестующего, оставляя их на асфальте или вставляя в металлическое заграждение. Проезжающие мимо автомобили сигналили.

Протесты в Беларуси начались 9 августа, после оглашения предварительных итогов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Протестующие потребовали пересмотра результатов голосования.

Minval.az