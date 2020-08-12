Акции протеста возобновились вечером в среду, 12 августа в Минске. Об этом сообщил телеграм-канал оппозиционного белорусского издания ТУТ.



По его данным, основные событие до настоящего времени разворачивались возле медуниверситета на проспекте Дзержинского, где собралось более 130 медиков. Они держали плакаты с надписями: «Медики против насилия», «Остановите насилие».

К собравшимся пришел в том числе министр здравоохранения Владимир Караник, который предложил пройти в актовый зал медуниверситета для общения. Протестующие не отреагировали на предложение. К медуниверситету подъехали четыре автозака и несколько микроавтобусов с ОМОНом.



На площади Победы у вечного огня собираются девушки в белых платьях и поют Калыханку. Проезжающие машины им сигналят.

Также сообщается о задержании совладельца ИТ-компании, печатавшего защитные щитки для медиков во время эпидемии COVID-19.



В Минске к гимназии №192, в которой размещался избирательный участок, активисты принесли лампады и листы бумаги с надписями: «Здесь похоронен мой голос», «Можно ставить свечку там, где похоронили мой голос?».



В Минске задержали журналистов оппозиционного издания Белсат Любовь Луневу и Дмитрия Солтана. Работники ГАИ увидели, как они снимали происходящее на улицах Минска из машины, и остановили. Луневу отправили в ГАИ проверять машину, Солтана повезли в РУВД.



Так же сообщается, что задержания начались у станции метро Пушкинская, ставшей центром столкновений во вторник, 11 августа.

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