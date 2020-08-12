Россиян из ЧВК «Вагнер», которых задержали в Беларуси, до конца недели передадут России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный информированный источник.

«Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства», — сказал источник, не уточнив, о каком разбирательстве идет речь.

По словам собеседника агентства, предполагается, что россияне «покинут Минск воздушным путем».

Днем 12 августа экстрадицию наемников из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» у Минска запросил Киев. Бойцов ЧВК задержали 29 июля, речь изначально шла о 33 людях, украинская генпрокуратура отправила запрос о 28, девять из которых — граждане Украины.

В Украине наемников подозревают в том, что они участвовали в вооруженном конфликте в Донбассе «на стороне противостоящих украинским силам формирований». Белорусский Совет безопасности говорил, что на задержанных завели дело о подготовке терактов перед президентскими выборами.

Minval.az