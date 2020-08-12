Два самолета Минобороны России были замечены сегодня в аэропорту Минска. Об этом пишут издания РБК и «МБХ медиа».

Лайнеры Ту-134, по данным открытых источников, в советское время использовались для перевозки высшего партийного руководства, а позднее – для руководящего состава Минобороны.

Оба они вылетали сегодня из аэродрома «Чкаловский» в Подмосковье, которым пользуются российские военные.

В министерстве обороны, а также в посольствах России и Беларуии на запрос РБК о полетах воздушных судов пока не ответили.

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