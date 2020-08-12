Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что на промышленных предприятиях республики нет никаких забастовок, они работают в штатном режиме.

«Как руководитель правительства хочу заявить, что ситуация в промышленном комплексе абсолютно спокойная, все предприятия работают в штатном режиме, как бы кому-то ни хотелось преподнести по-иному, заявить о том, что происходят стачки, забастовки, еще что-нибудь. Мы владеем актуальной информацией, мониторим ее», — сказал Головченко, которого цитирует госагентство БелТА.

«Правительство контролирует ситуацию, мы находимся в тесном контакте с руководителями предприятий, профсоюзными организациями. Мы видим попытку раскачать ситуацию. Естественно, мы проверяли информацию, верифицировали, и ответственно заявляю, что никаких оснований верить этим слухам, я бы даже назвал их провокациями, нет», — сказал премьер-министр.

По его словам, «люди хотят продолжать спокойно работать». «Мы видим, что коллективы заявляют: дайте работать, дайте спокойно зарабатывать, мы хотим кормить семьи», — отметил Головченко.

Заявления о якобы забастовках являются попыткой «создать миф о некой дестабилизации обстановки», считает премьер.

Он заявил, что «определенные ресурсы фактически пытались выдать постановочные сюжеты за протесты на предприятиях, когда посторонние люди пытались сымитировать какие-то собрания около проходной со стороны улицы».

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