Водители нескольких автомобилей начали блокировать движение в районе станции метро «Пушкинская» в Минске. Судя по видео, опубликованном в телеграм-канале «Nexta Live», водители едут со скоростью пешеходов, не пропуская другие машины.



12 августа в Минске и других городах Беларуси четвертый день подряд протестуют из-за итогов выборов президента: по данным ЦИК, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет. Четверо кандидатов в президенты, которые, по данным ЦИК страны, проиграли выборы, оспорили результаты голосования.

Minval.az