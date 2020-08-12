Офис генерального прокурора Украины обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 человек из частной военной компании «Вагнер», задержанных 29 июля белорусскими правоохранительными органами.

«Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, обнародованном в среду на странице в соцсети «Фейсбук».

Согласно информации, следствием установлено, что эти лица «принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей» на стороне противостоящих украинским силам формирований.

Пресс-служба напомнила, что на основании ходатайства Главного следственного управления СБУ 31 июля Офис генпрокурора обратился в Генпрокуратуру Беларуси с письмом о намерениях запрашивать экстрадицию этих лиц и ходатайством о заключении их под стражу до получения запроса о выдаче, в соответствии со статьей 61 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 года.

6 августа генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в телефонном разговоре с белорусским коллегой Александром Конюком подтвердила намерение запросить выдачу 28 человек. «Вопрос о выдаче запрашиваемых лиц будет решаться компетентными органами Республики Беларусь», — подытожили в Офисе генпрокурора.

29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ и Украины, которых белорусские власти идентифицировали как членов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и заподозрили их в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в Беларуси. Украина заявила, что задержанные принимали участие в боевых действиях на востоке страны. Офис генпрокурора Украины сообщил, что 28 лицам, в том числе девяти гражданам Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации. Офис обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами об аресте этих лиц, и будет просить о выдаче 28 задержанных.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский обсудил задержание бойцов «Вагнера» с белорусским коллегой Александром Лукашенко. На следующий день Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными. «Президент поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании», — сообщило тогда госагентство БелТА. 9 августа Лукашенко заявил, что генпрокуроры Украины и РФ не приехали в Минск.

Minval.az