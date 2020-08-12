Власти Литвы, Латвии и Польши готовы выступить посредниками в белорусском кризисе, чтобы остановить насилие против граждан Беларуси, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Reuters.

При этом Науседа предупредил, что если предложение о посредничестве будет отвергнуто, против Беларуси могут быть введены санкции — как отдельными странами, так и на уровне ЕС.

Свой план урегулирования ситуации в Беларуси Науседа представил на пресс-конференции 12 августа, на которую прибыл после беседы с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, сообщает Delfi. Обращаясь к журналистам Науседа сказал, что власти Литвы и других стран ищут варианты выхода из кризиса, связанного с тревожной ситуацией в Беларуси.

«Ближайшим соседям Беларуси, в том числе Литве, нужна стабильная, демократическая, независимая и процветающая Беларусь. Все это несовместимо с событиями последних дней, за которыми мы с большой тревогой наблюдаем», — сказал Науседа (цитата по сообщению его пресс-службы).

По словам Науседы, посредничеству должно предшествовать принятие белорусскими властями плана из трех пунктов:

отказ от применения насилия в отношении граждан;

освобождение задержанных;

возобновление властями диалога с гражданским обществом.

Возможной основой для такого диалога Науседа назвал формирование национального совета, в состав которого вошли бы представители как власти, так и гражданского общества.

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