После протестных акций в Белоруссии госпитализированы более 200 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. Текст заявления минздрава приводит TUT.BY в своем Telegram-канале.

Всем пострадавшим оказана необходимая помощь, указано в сообщении. На лечении находятся «чуть больше 200 человек», в том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей, грудной клетки и живота, а также с черепно-мозговыми травмами.

В основном степень тяжести травм оценивается как легкая, отмечает минздрав. При этом указано, что нескольким пострадавшим потребовались операции, в настоящее время их состояние стабилизировано.

Министерство также подтверждает смерть одного из протестующих, отмечается, что он скончался до осмотра врачами.

Minval.az