Общественная кампания по наблюдению за выборами «Честные люди» заявляет, что за все дни досрочного голосования на выборах президента Беларуси официальная явка была завышена в два раза.

«У нас есть доказательства, что досрочное голосование было использовано для грубой фальсификации», — говорится в заявлении кампании, которое приводит «Интерфакс».

Так, по их информации, наблюдатели от «Честных людей» на 258 участках с наблюдением полные 7 часов за все 5 дней зафиксировали явку 77 004 человек. На этих же участках, по данным протоколов, явка превысила данные наблюдателей на 66,59% и составила 128 281 человек.

«Даже по предварительной оценке можно сделать вывод, что официально заявленное значение досрочной явки (41,7%) грубо завышено в 2 и более раз. Этот тезис подтвердил независимый электоральный аналитик Сергей Шпилькин, который помогал нам с анализом данных», — подчеркнули в кампании.

По мнению наблюдателей, абсолютное завышение числа досрочно проголосовавших можно оценить в 24%, или 1,2 млн голосов из 6,8 млн избирателей.

«С учетом того, что итоговая официальная явка составила 84,05%, почти четверть голосов с высокой вероятностью были сфальсифицированы уже на момент досрочного голосования», — подчеркнули там.

Кроме того, продолжили в кампании, независимые наблюдатели зафиксировали 5026 нарушений на 1 381 участке в период с 4 по 8 августа. В основном, это недопуски на участок и завышение явки в протоколах УИК.

По информации ЦИК, явка на выборах президента Беларуси составила 84%, досрочно проголосовало более 41%. Согласно данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская — 10,09%, Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,21%, Сергей Черечень — 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей.

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