Сотрудники внутренних войск начали задерживать участников акций протеста в центре Минска, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что задержания проводятся у станции метро «Пушкинская».
Сотрудники внутренних войск начали задерживать участников акций протеста в центре Минска, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что задержания проводятся у станции метро «Пушкинская».
Дата: 2020/08/11 19:43
Раздел: Бывший СССР
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