Следственный комитет (СК) Беларуси пригрозил протестующим, перекрывающим дороги, изъятием автомобилей. Об этом сообщает БЕЛТА.

В ведомстве напомнили об уголовной ответственности за блокирование транспортных коммуникаций. Автомобиль в таком случае считается орудием преступления и подлежит конфискации.

9 и 10 августа по всей Беларуси проходили акции протеста из-за президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, согласно официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Демонстрантов разгоняли слезоточивым газом, светошумовыми гранатами, водометами, резиновыми пулями. Протестующие строили баррикады, бросали бутылки с зажигательной смесью, сбивали на автомобилях сотрудников ОМОН. Подтверждена смерть одного участника акций протеста.

Minval.az