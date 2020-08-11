Окончание первой волны пандемии в Европе с отменой коронавирусного карантина не принесло облегчения «Газпрому».Поставки российского газа в ЕС продолжают снижаться вместе с ценами, уровень которых уже вынуждает российскую компанию продавать сырье себе в убыток.

По итогам июня средняя экспортная цена газа «Газпрома» опустилась до 82 долларов за тысячу кубометров, подсчитал «Интерфакс» на основе статистики Федеральной таможенной службы.

По сравнению с маем российский газ подешевел на 12 долларов (12,7%), по сравнению с апрелем — на 37 долларов (34%), если сравнивать с началом года — в 2 раза, а относительно средней цены-2019 — в 2,6 раза.

Настолько дешево «Газпром» не торговал газом в ЕС ни разу с начала 21-го века, следует из его отчетности: за последние 20 лет доступных данных худшим для компании был 2002 год, когда в среднем поставки в дальнее зарубежье стоили 102 доллара за тысячу кубов.

Компенсировать выпадающую выручку объемом, как это делала Саудовская Аравия в апреле, продавая нефть по бросовым ценам, но в удвоенном количестве, «Газпрому» не удается.

По данным ФТС, в июне из ключевых клиентов нарастили закупки Австрия (+14%) и Италия (+30%). При этом поставки крупнейшему покупателю — Германии — обвалились на 21%.

Турция, некогда второй по объемам клиент «Газпрома», отказалась от российского газа практически полностью: в июле в страну были прокачаны мизерные 2 млн кубометров — в 585 раз меньше, чем в тот же месяц год назад.

Надежды развернуть газовый экспорт на восток также терпят неудачу. Китай отказывается закупать оговоренный контрактом объем, не прокачивая по «Силе Сибири» даже минимально возможное количество газа по принципу «бери или плати».

В мае (последний доступный месяц статистики) в КНР было продано 281 млн кубометров, что на 12% меньше уровней первых двух месяцев работы «Силы Сибири» (0,318 млн кубометров в декабре и январе).

Поставки на 40% отстают от контрактного графика (5 млрд кубометров в год), даже несмотря на то, что цена «Газпрома» — самая низкая среди всех поставщиков. В апреле и мае она составляла 183-184 доллара за тысячу кубометров.

Вместо трубопроводного газа китайские компании наращивают импорт СПГ, следует из таможенной статистики. В мае на сжиженный газ пришлось три четверти всего газового импорта в КНР — 7,577 млрд кубометров из 10,906 млрд.

Тем не менее, китайский рынок, похоже, остается одним из немногих, где «Газпром» торгует с прибылью. Средняя экспортная цена второй месяц подряд держится ниже точки рентабельности компании, которой, по оценке Fitch, нужно 105 долларов за тысячу кубометров, чтобы покрыть все издержки.

$13 составляет себестоимость добычи, $14 — НДПИ, $27 — транспортировка по России, минимум $20 — транспортировка до целевых рынков Европы — итого свыше $70, а кроме того, нужно заплатить таможенную пошлину в 30%.

Проблемой для «Газпрома» становится избыток газа в хранилищах: на 1 августа они были заполнены на 85%, отмечают эксперты Центра энергетики Сколково. Это рекордный уровень за все наблюдений.

До конца года российской газовой монополии придется работать в Европе на грани рентабельности. Среднегодовые цены в ЕС составят 100-110 долларов за тысячу кубов, а рынок останется разбалансированным и после пандемии, так как рискует получить новую порцию предложения, пишут аналитики Промсвязьбанка.

Так, с начала 2020 года экспортные разрешения получили сразу 4 американских проекта СПГ (Rio Grande LNG, мощность 37 млрд куб. м в год, Corpus Christi Stage III — 16,4 млрд куб. м, Annova LNG — 10 млрд куб., Texas LNG Brownsville — 5,8 млрд куб. м).

Minval.az