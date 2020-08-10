В районе Пушкинской площади в Минске силовики начали забрасывать демонстрантов светошумовыми гранатами и распылять слезоточивый газ, множество людей оказались ранены, сообщает издание NEXTA в своем Telegram-канале.

По сообщениям очевидцев, протестующие не собираются надолго оставлять площадь — они перегруппировываются и возвращаются на площадь. К ним стекаются на помощь жители со всех концов Минска.

В свою очередь, силовики все еще стараются не допустить концентрации протестующих в одном месте. В ход идет спецтехника, образовалось множество раненых. В частности, взрывом от светошумовой гранаты оказался ранен водитель общественного транспорта. Демонстранты пытаются оказать ему первую помощь.

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В Минске в микрорайоне Каскад на улице Кальварийская вечером 10 августа силовики стреляли по демонстрантам резиновыми пулями, сообщила в Telegram газета «Наша Ніва».

По информации издания, люди стояли и скандировали лозунги. Одна из пуль попала в журналистку «Нашей Нивы» Наталью Лубневскую, ее везут в больницу, она не чувствует ноги.

Также ранен журналист портала TUT.by. «Наша Ніва» отмечает, что они были в жилетах для прессы и носили значки.

TUT.by сообщил, что против мирных демонстрантов впервые привлекли силы специальных операций в составе более сто человек.

Люди прячутся от силовиков в ТЦ «Корона». Протестующие берутся в сцепку и кричат «Милиция с народом!»

Издание «Бабель» опубликовало видео из Минска, где слышны взрывы.

На вулиці Кальварійській у Мінську почали стріляти у протестувальників. На відео чутно постріли та вибухи від світлошумових гранат pic.twitter.com/VcWHpm6RXp — Бабель /// Білорусь (@babelbelarus) August 10, 2020

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