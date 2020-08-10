Белорусская служба «Радио Свобода» опубликовало видео разгона протеста, начавшегося 9 августа после окончания голосования на выборах президента Беларуси. На нем видно, что милиция применила водометы и светошумовые гранаты.
Белорусская служба «Радио Свобода» опубликовало видео разгона протеста, начавшегося 9 августа после окончания голосования на выборах президента Беларуси. На нем видно, что милиция применила водометы и светошумовые гранаты.
Дата: 2020/08/10 22:01
Раздел: Бывший СССР
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