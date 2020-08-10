КГБ Беларуси предотвратил покушение на кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Об этом заявил глава ведомства Валерий Вакульчик.

По словам Вакульчика, КГБ получил сообщение из штаба Тихановской об опасениях за ее жизнь. «Перед этим в МВД по линии борьбы с экстремизмом также было перехвачено сообщение о том, что „нужна сакральная жертва“. Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан», — сказал Вакульчик, которого цитирует «Медуза».

В итоге, по словам главы КГБ, по поручению президента Александра Лукашенко на охрану штаба Тихановской были направлены 120 человек.

Утром 10 августа Лукашенко заявлял, что штаб Тихановской был взят под охрану после получения оперативной информации о готовящихся провокациях. «Не дай бог, отвернули бы голову одной из них или кому-то, мы бы отмывались годами. Поэтому вынуждены были взять их под охрану», — заявил президент.

Штаб Тихановской заявлял, что не обращался с просьбой о защите во время протестов.

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