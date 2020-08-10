В Минске, где вечером 10 августа планировалась новая акция протеста, начались задержания, пишет Sputnik.

У стелы «Минск — город-герой», где планировалась акция, почти нет сторонников оппозиции. Окрестные скверы обнесены временными заборами, ОМОН проверяет документы у всех прохожих.

Как сообщает канал «Белсат», возле стелы также стоят водометы, автозаки и милицейские автобусы. Близлежащие торговые центры закрылись по техническим причинам. Сотрудники правоохранительных органов выборочно останавливают на улице молодых людей и проводят досмотр личных вещей, пишет портал Onliner.by.

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