В Минске проходит акция протеста, в ходе которой милиция применила светошумовые гранаты, передает Sputnik Беларусь.

По данным агентства, среди протестующих есть пострадавшие.

«Они в крови, им оказывают медицинскую помощь», — рассказали в агентстве.

Участников несанкционированных акций протеста разгоняют также и в Бресте. Там люди собрались на пересечении улиц Советской и Машерова. Протестующих разгоняет ОМОН.

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В различных городах Беларуси начались задержания людей после закрытия большинства избирательных участков на выборах президента страны. Об этом сообщают Tut.by, радио «Свобода» и Telegram-канал NEXTA Live.

«У некоторых избирательных участков [в Минске] проходят задержания собравшихся там людей», — пишет Tut.by.

«Задержания начинаются по всей стране», — сообщает NEXTA.

Сообщается о задержаниях в Могилеве, Гомеле, Барановичах, Бресте.

В Минске начались столкновения демонстрантов с силовиками. Об этом сообщает «Радыё Свабода» (белорусская служба «Радио Свобода»).

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