По заявлению руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, эпидемиологическая ситуация в Грузии управляемая и находится под контролем.

По его словам, открытие воздушного пространства повышает риски, однако возвращающиеся из-за границы граждане берутся под контроль.

«Эпидемиологическая ситуация в Грузии управляема и находится под контролем. Ежедневно у нас наблюдаются единичные случаи заражения, которые в основном связаны с прибывающими пассажирами или инфицированными водителями трейлеров. Как вы знаете, частично возобновлено авиасообщение, намечено несколько регулярных рейсов, также возвращаются грузины, но вместе с тем активно работает механизм карантина и самоизоляции.

Открытие воздушного пространства увеличивает риски, но мы стараемся это сбалансировать. Как известно, воздушное сообщение в основном открыто с т.н. зелеными странами, где контролируемая эпидемиологическая ситуация. При прибытии пассажирам предлагают PCR-тестирование. Те лица, на которых не распространяется действующее на сегодня в стране законодательство, помещаются в карантин или на самоизоляцию», — сказал Гамкрелидзе, которого цитирует Первый канал Грузии.

Minval.az