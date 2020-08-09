Выборы в Беларуси завершились, по данным экзитпола лидирует Лукашенко

Избирательные участки на выборах президента Беларуси завершили свою работу, в участковых комиссиях начался подсчет голосов.

По данным Центризбиркома республики по состоянию на 18:00, в Беларуси проголосовало 79,01% избирателей. Наибольшая явка зафиксирована в Могилевской области — 86,01%, наименьшая — в Минске — 62,30%.

На выборах главы беларусского государства работало 5 767 участков для голосования, в том числе 44 — за рубежом.

Выборы признаны состоявшимися с учетом того, что в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования. Проголосовать могли около 6,8 млн беларусских граждан. За пять дней досрочно проголосовали 41,7% избирателей. Президент будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах президента страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные экзитпола, проведённого по заказу телекомпании «Мир».

Согласно этим данным, Светлана Тихановская получает 6,8% голосов, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех, по данным экзитпол, проголосовали 9,2% избирателей.

При этом, независимый аккаунт «Современная Беларусь» в Telegram привел совершенно противоположные данные, помеченные 9 августа на основе опроса 58500 человек.

В настоящий момент данные независимого экзитпола выглядят так:

Позже стало известно, что согласно официальным данным, президент Беларуси Александр Лукашенко лидирует по итогам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах. Об этом заявила в воскресенье председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, передает ТАСС. «Перед нами отчитались так называемые закрытые участки для голосования, но тоже не по всем регионам, а только по пяти», — сказала она. По словам Ермошиной, Лукашенко набирает 82,08% на закрытых участках в пяти регионах, у Тихановской — 6,98%. На выборах в Беларуси насчитывается 231 закрытый участок, которые расположены в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения. Там голосование завершилось в течение дня после того, как свои голоса отдали все избиратели.

Minval.az