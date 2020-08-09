За границей Беларуси и России усилено наблюдение, заявил 9 августа президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом проинформировала пресс-служба главы государства.

«На границе контроль очень серьезный. Мы также усилили наблюдение в связи с последними событиями за белорусско-российским участком границы. Кстати, и там были люди, которых мы выдворили из страны», – сказал Лукашенко.

По его данным, за последнее время в Беларусь не пустили в общей сложности 170 граждан.

«Или фальшивые визы показывали, или вообще не могли объяснить, чего едут», – отметил президент Беларуси.

Minval.az