К зданию резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко в центре Минска стянуты спецтехника сил правопорядка и грузовики с военнослужащими внутренних войск. Об этом сообщает интернет-сайт Reform.by и Telegram-канал NEXTA Live.

По данным портала, силовики перекрыли улицу Карла Маркса, выставили ограждения на Октябрьской площади, а также на соседних улицах.

«По сообщению очевидцев, прямо сейчас в Минск заезжают колонны ВВ и армии. Вереница грузовых автомобилей и спецтехники выдвинулась в центр Минска из части ВВ в Уручье», — говорится в публикации.

На въездах в Минск замечены военные патрули, усиленные бронеавтомобилями.

О стягивании спецтехники на улицы Минска также сообщает интернет-портал Tut.by. «В основной день голосования на выборах президента Беларуси на столичных дорогах замечены колонны техники: автозаки, водометы, автобусы», — пишет портал.

Он опубликовал видеозапись, на которой запечатлена колонна спецтехники возле Института культуры. Кроме того, сообщается о скоплении автобусов в переулке Якуба Коласа на северо-востоке Минска. «В автобусы грузятся милиционеры со щитами, а выезд из переулка перекрыт. Тут стоят семь автобусов. Водители на вопрос, зачем они там, сказали, будем разгонять демонстрантов», — отмечается в материале.

Об автобусах, в которых находятся сотрудники правоохранительных органов, также сообщает NEXTA Live. По его данным, транспортные средств с силовиками припаркованы на площади Мясникова, в нескольких кварталах от здания администрации президента.

Minval.az