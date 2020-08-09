Весь экипаж cамолета Лукашенко мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту, бортпроводники уже на месте, самолет заправлен и полностью подготовлен. Данную информацию распространяют источники Telegram-канала NEXTA.
Весь экипаж cамолета Лукашенко мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту, бортпроводники уже на месте, самолет заправлен и полностью подготовлен. Данную информацию распространяют источники Telegram-канала NEXTA.
Дата: 2020/08/09 16:57
Раздел: Бывший СССР
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