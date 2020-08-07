Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может выпить «полведра зубровки», но его «потом могут похоронить». Об этом он рассказал в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

«Полведра [зубровки] могу выпить. Только потом могут похоронить. Я уже где-то говорил, что я пью исключительно в двух случаях: когда собираются президенты… У меня есть лучший друг – [экс-президент Казахстана] Нурсултан Назарбаев. Я его называю провокатором. Знает же, что я выпить не могу так, как они, члены политбюро… Он наливает кружку: «Ну что, Саш, понемножку?» Или Борис Николаевич. Приходим: «Ты давно обедал?» – «Недавно». – «Все равно пойдем». В столовую заходим: «Налейте нам понемножку». Наливают водочки (когда [Ельцин] уже приболел – вина). В компании президентов – это первый случай. А второй случай – если женская компания. Ну не будешь же ты сидеть, как король какой-то?!» – сказал он.

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