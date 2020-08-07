Президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что ни он, ни его дети не станут жить в Москве, потому что у них нет денег. Об этом он заявил в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

«Без денег там делать нечего. А у меня нет денег. Вы понимаете? У меня нет денег, чтобы бежать и там жить, как Янукович», – сказал Лукашенко.

Он также опроверг возможность бегства в Китай или другое государство.

«Вот эти досужие разговоры, что Лукашенко – не дай бог что-то, ему придется бежать туда, ему придется бежать сюда… Лукашенко никогда никуда не побежит и мои дети никуда не побегут. Вы понимаете? Вот это моя особенность», – подчеркнул он, добавив, что «бегут те, у которых карманы набиты».

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