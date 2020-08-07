Обнародован прогноз погоды на 8 августа.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-24, днем 32-36 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 32-34 градуса тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 755 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 60-65%, днем 40-45%.

На пляжах Абшеронского полуострова днем будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шыхе – 25-26 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но в некоторых районах ожидаются грозы, временами интенсивные дожди, град. Утром в горах будет туман. Будет дуть восточный ветер, местами усилится. Температура воздуха составит ночью 19-24, днем 33-38, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az