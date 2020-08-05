В Азербайджане выявлено еще 193 случая заражения коронавирусом, 492 человека вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Три пациента с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлено еще 193 случая заражения коронавирусом, 492 человека вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Три пациента с коронавирусом скончались.
Дата: 2020/08/05 16:07
Раздел: Азербайджан
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