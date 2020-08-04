ООО «SOCAR Constriction» («дочка» компании SOCAR /ГНКАР) планирует принять участие в проекте строительства магистрального трубопровода «Гомель – Горки», который соединит на территории Беларуси две ветки магистрального нефтепровода «Дружба».

«Президент Беларуси 29 апреля 2020 года подписал распоряжение о строительстве нефтепровода Гомель – Горки в рекордные сроки. Проект должен быть сдан в 2023 году. Целью этого проекта является диверсификация поставок нефти в Беларусь. В настоящее время компания SOCAR Constriction ведет активные переговоры об участии в строительстве трубопровода Гомель – Горки и надеется на продолжение реализации долгосрочных проектов в Беларуси», — сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на госагентство «БЕЛТА».

Заказчиком проектирования истроительстватрубопровода выступает ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Генеральная проектная организация игенподрядчик— «Белоруснефть».

Строительство магистрального нефтепровода «Гомель – Горки» позволит объединить существующую трубопроводную систему на территории страны, соединив два существующих магистральных трубопровода Унеча – Полоцк и Унеча – Мозырь – Адамово.

«Руководство SOCAR приветствует решение о строительстве магистрального нефтепровода Гомель – Горки, считая его своевременным и дальновидным. Компания считает, что обладает рядом конкурентных преимуществ для участия в этом проекте, включая наличие готовой к труду квалифицированной рабочей силы на территории Беларуси, всей необходимой разрешительной документации и сертификатов соответствия менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO», — говорится в информации.

Стоимость строительства нефтепровода «Гомель – Горки» оценивается около 300 млн белорусских рублей (около $123 млн по текущему курсу – ИФ). Финансироваться проект будет за счет собственных средств ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Общая протяженность магистрального нефтепровода составит 207 км, максимальный объем перекачки — 6 млн тонн в год.

Строительство нефтепровода планирует осуществлять поэтапно. Проект первой очереди с экспертизой будет готов 30 октября 2020 года, а 1 ноября компания намерена приступить к строительно-монтажным работам.

Нефтепровод «Гомель-Горки» позволит объединить «северную» и «южную» ветки нефтепровода «Дружба» на территории Беларуси, в том числе соединит НПЗ «Нафтан» (Витебская область, направление Латвии) и Мозырский НПЗ (Гомельская область, направление Украины и Польши).

По заявлению концерна «Белнефтехим», ожидается, что этот трубопровод позволит значительно улучшить логистику альтернативного импорта нефти в Беларусь за счет обеспечения перетока нефти, получаемой из балтийских и украинских портов.

С начала этого года Беларусь начала импорт танкерной нефти, которая прибывает в Клайпеду и Одессу. Из Одессы нефть прокачивается в Беларусь по нефтепроводу «Одесса-Броды» и далее через «Броды-Мозырь» на Мозырский НПЗ. При поставках через Клайпеду нефть доставляется на «Нафтан» по железной дороге литовским оператором, что существенно удорожает стоимость поставок.

Беларусь диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией.

ООО «SOCAR Constriction» имеет многолетний опыт реализации крупнейших проектов всесоюзного масштаба. Учрежденная в 1949 году, компания (в то время называясь «АзерДенизНефтииншаат») осуществила проект возведения города в море – всемирно известные Нефтяные Камни. «SOCAR Constriction» также имеет опыт участия в строительных проектах в Беларуси, в частности, в проекте по монтажу технологических трубопроводов на строительстве комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на ОАО «Мозырский НПЗ», пишет Интерфакс.

Minval.az