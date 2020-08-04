В течении суток, начиная с 00:00 03.08.2020 года до 00:00 04.08.2020 года за нарушение карантина, объявленного в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе, на Абшероне, в Барде, а также в Хачмазском, Геранбойском, Гёйгёльском, Сиязаньском и Шекинском районах, к административной ответственности были привлечены 646 участников дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной дорожной полиции.

Согласно сообщению, в указанный период с пропускного пункта на 52-м км дороги Баку-Губа были отправлены обратно 40 автомобилей, следовавших в направлении района, и 60 автомобилей, следовавших в столицу.

С пропускного пункта на 31-м километре дороги Баку-Шемаха-Евлах были отправлены обратно 70 автомобилей, 30 из которых направлялись в район и 40 — следовавших в направлении столицы.

В свою очередь с пропускного пункта на 65-м километре дороги Баку-Газах-Грузия были отправлены обратно 160 автомобилей.

В целом, были пресечены попытки 330 автотранспортных средств проехать посты без соответствующих разрешений.

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