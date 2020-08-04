Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал враньем версию России о задержании 33 «боевиков», которых власти республики считают наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Трансляция послания белорусскому народу и парламенту доступна на YouTube.

По его словам, россияне дали показания следствию. Согласно им, задержанные были направлены в страну специально и должны были дожидаться дальнейших распоряжений.

«Про Африку и Ливию — это все вранье. Билеты, купленные на Стамбул, — это легенда. Граница закрыта российская. Я плохой, может быть, географ, не понимаю, зачем в Африку лететь через Северный полюс. Зачем через Беларусь? Не слушайте этого вранья», — сказал Лукашенко.

29 июля в Беларуси задержали 33 россиянина. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков сообщил, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Беларуси. По его словам, розыск 170 сотрудников ЧВК, которые угрожают дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов, продолжается.

В Кремле отвергли все обвинения и назвали подобные заявления инсинуациями.

Minval.az