5 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ближе к вечеру местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Днем будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-24, днем 28-32 градуса тепла, в Баку ночью 22-24, днем 29-31 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 756 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью — 65-75%, днем 50-60%.

5 августа в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но в отдельных районах Большого и Малого Кавказа ожидаются грозы, временами дожди, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 19-24, днем 30-35, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az