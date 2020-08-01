Москва настаивает на плотном взаимодействии с правоохранительными органами Беларуси и адвокатами по делу о 33 задержанных россиянах, заявил в субботу посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

В пятницу глава следственного комитета Беларуси Иван Носкевич разрешил российским консулам посетить задержанных недалеко от Минска россиян.

«Мы настаиваем… на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Беларуси и с адвокатами… Хочу подчеркнуть еще и еще раз: те претензии и двоякие трактовки причин нахождения наших граждан на территории Республики Беларусь видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление. Фактов, позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка, нет. Пока белорусской стороной они не предъявлены», — заявил посол журналистам.

По словам Мезенцева, встреча задержанных с консульскими сотрудниками продолжалась с 22.00 пятницы до 5.00 субботы. Дипломат отметил, что на встрече консулы «задали все вопросы, которые обязаны были задать, это вопросы относительно целей приезда в Республику Беларусь, планов дальнейшего перемещения, условий содержания и тех документов, которые были представлены каждому задержанному».

Minval.az