31 июля президент Исламской Республики Афганистан Мухаммед Ашраф Гани позвонил президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Мухаммед Ашраф Гани выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военных и гражданского лица в результате провокации Армении на армяно-азербайджанской государственной границе.

Мухаммед Ашраф Гани подчеркнул, что Афганистан в данном вопросе поддерживает Азербайджан и еще раз озвучил позицию своей страны, связанную с признанием территориальной целостности Азербайджана.

В свою очередь президент Ильхам Алиев выразил признательность за такую братскую позицию, высоко оценил непосредственную поддержку Афганистаном Азербайджана во время столкновений на границе, а также в рамках Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

Minval.az