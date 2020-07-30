Президент Владимир Зеленский в четверг, 30 июля, подписал указ о назначении первого президента Украины Леонид Кравчук главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске, сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

Отмечается, что как бывший глава государства Кравчук имеет опыт, необходимый для участия в переговорном процессе такого уровня.

По словам Леонида Кравчука, на своем посту он будет делать все возможное для достижения мира на Донбассе.

По его мнению, Украина и страны Европы, которые действительно исповедуют принципы международного права, суверенитета, независимости, должны сплотиться вокруг достижения мира в Украине.

«Надо искать путь и объединяться», — подытожил Кравчук.

Minval.az