Как минимум 15 из 33 задержанных в Беларуси россиян действительно являются бойцами ЧВК «Вагнер». Документы, подтверждающие сотрудничество задержанных с компанией, опубликовала «Новая газета».

Издание называет «старшим группы» 42-летнего Алексея Сапронова, который работает в «Вагнере» с 2014 года. Наиболее известным бойцом из задержанных является Андрей Бакунович — газета пишет, что он попал в доклад экспертов о ситуации в Ливии, представленный в апреле 2020 года в Совбезе ООН.

Из 15 задержанных, связь которых с «Вагнером» удалось установить «Новой газете», как минимум семеро воевали в Сирии, трое принимали участие в конфликте на востоке Украины.

Власти Беларуси называют задержанных россиян бойцами ЧВК «Вагнер» и считают, что они прилетели в страну для участия в массовых беспорядках перед выборами президента.

Посольство РФ настаивает, что россияне ехали через страну транзитом, а в пансионате под Минском, где их задержали, оказались, потому что опоздали на самолет. Посольство называет их «сотрудниками частного охранного предприятия».

Minval.az