Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о предоставлении государственного статуса ряду религиозных праздников, в частности, таким как Гурбан-Байрам, Ханука и Пасха христиан западного обряда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

«Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности, таким: Рамазан-Байрам, Гурбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим», — говорится в сообщении.

В офисе президента отмечают, что цель данного предложения заключается в обеспечении конституционных прав и свобод граждан и реализации равных прав и возможностей всех верующих.

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