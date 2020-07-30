Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаила Ефремова до 22 января 2021 года. Об этом сообщил адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский.

«Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 года. Мы считаем данное решение вполне адекватным. Также сегодня рассматривалось ходатайство о признании Ирины Стеховой, гражданской жены погибшего Сергея Захарова, потерпевшей в данном деле, оно было отклонено судом. В целом пока всё складывается примерно так, как мы и предполагали», — цитирует его ТАСС.

Minval.az