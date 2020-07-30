Против бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении партии «Родина», которую сейчас возглавляет бывший руководитель спецслужбы.

Подробности уголовного деле не известны. Известно лишь, что завтра Ванецян приглашен в СНБ на допрос, после чего последуют комментарии.

Ванецян был назначен директором СНБ в мае 2018 года, сразу же после «бархатной революции» и избрания Никола Пашиняна премьером. Он проработал до 16 сентября 2019 года. Затем ушел в оппозицию к действующей власти. В мае этого года Ванецян создал партию «Родина», напоминает «Спутник».

Тогда же было возбуждено дело после заявлений экс-посла в Ватикане Микаела Минасяна о том, что в феврале прошлого года Ванецян в Риме встречался с ним и от имени Пашиняна предлагал сделку.

Отметим, что «другом российского народа» Артура Ванецяна называл глава Чечни Рамзан Кадыров.

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