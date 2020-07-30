Задержанные в Беларуси россияне, которых Минск считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, следовали в третью страну. Об этом сообщил посол России в республике Дмитрий Мезенцев. Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля, уточнил посол (цитата по РИА Новости).

Он также объяснил, что задержанные россияне могут быть сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП), занимающегося охраной энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом. «Россияне, прибывшие в санаторий «Белорусочка» под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну», — уточнил Мезенцев (цитата по ТАСС).

Кроме того, дипломат назвал безосновательными утверждения о попытке вмешательства задержанных во внутренние дела Белоруссии. По его словам, в МИД Беларуси направлена нота с требованием предоставить доступ консульских сотрудников к россиянам.

Minval.az