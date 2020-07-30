Государственная система инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) осуществляет постоянный контроль через подсистему «Оповещение о трудовом договоре» для недопущения случаев необоснованного аннулирования трудовых договоров.

Как сообщили в пресс-службе министерства, с помощью социального диалога работодателям разъясняют требования трудового законодательства, рекомендуют придерживаться принципов социальной ответственности, уделять повышенное внимание вопросам занятости в период карантинного режима.

В ходе контроля, проведенного в период особого карантинного режима, привлекло внимание то, что трудовые договора, включенные в подсистему 22 работодателями, не соответствуют действительности. Возникли обоснованные подозрения в том, что уведомления об этих договорах были внесены в электронную систему с целью создания условий для получения соответствующего разрешения на свободное передвижение отдельных лиц в период особого карантинного режима.

Соответствующая информация, собранная в отношении указанных работодателей, была представлена правоохранительным органам для расследования.

В то же время 156 работодателям, аннулировавшим трудовые договоры в период карантинного режима, были направлены письма, чтобы они представили соответствующие документы в Службу с целью выяснения соответствия прекращения договора трудовому законодательству.

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