Президент Беларуси Александр Лукашенко появился на совещании с членами Совета безопасности с перебинтованной правой рукой. Видео встречи опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», освещающий деятельность президента.

На записи видно, что правое запястье президента перемотано белой повязкой.

В частности, по данным Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило, на руке Лукашенко под бинтом находился колпачок от катетера. В то же время Telegram-канал «Пул Первого» отметил, что у политика была просто «белая лента».

Minval.az