Посольство России в Беларуси получило от МИД республики официальное уведомление о задержании 32 россиян. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии в среду.

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«Посольством получено от главного консульского управления МИД Республики Беларусь официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России», — говорится в сообщении пресс-службы посольства в Twitter.

Посольством получено от Главного консульского Управления МИД РБ официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России. — Russia in Belarus (@RusEmbassyMinsk) July 29, 2020

Minval.az