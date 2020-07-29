Армянский военнослужащий-контрактник получил огнестрельное ранение.
Раненый военнослужащий ВС Армении – 39-летний Манвел Караманян, уточняет «Спутник».
Армянский военнослужащий-контрактник получил огнестрельное ранение.
Раненый военнослужащий ВС Армении – 39-летний Манвел Караманян, уточняет «Спутник».
Дата: 2020/07/29 20:00
Раздел: Бывший СССР
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